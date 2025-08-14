Автобус с туристами из РФ попал в ДТП в Египте

Российская туристка погибла в результате ДТП в Египте, еще один пострадавший госпитализирован. Об этом сообщили в российском посольстве в Каире.

В сообщении дипведомства говорится, что в ночь на четверг по дороге из Шарм-эш-Шейха в Каир произошла авария с участием автобуса, перевозившего российских туристов.

По имеющейся информации, одна россиянка погибла. Также есть пострадавший, который госпитализирован в больницу города Абу-Рудайс.

В ведомстве добавили, что консульский отдел посольства поддерживает координацию с властями Египта, туроператором "Coral Travel" и страховой компанией для оказания помощи россиянам.