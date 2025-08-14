В Пятигорске на видео попало жуткое ДТП с пешеходом

В городе Пятигорске Ставропольского края автомобиль сбил студентку на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Россия».

«Жуткое ДТП из Пятигорска: девушка, почти перешедшая дорогу, попала под колеса легковушки. 19-летнюю студентку сбили уже на подходе к противоположной стороне проезжей части», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как девушка переходит дорогу в нескольких метрах от дорожного знака, обозначающего пешеходный переход, и в этот момент ее сбивает автомобиль. От удара студентка подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть.

По информации канала, в настоящее время девушка находится в больнице в тяжелом состоянии.

