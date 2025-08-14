Днем 13 августа в Карымском районе на трассе «Амур» «Чита-Хабаровск» водитель автомашины «Тойота Ленд Крузер» допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Забайкалья.
В результате ДТП 62-летний пассажир автомашины доставлен в медицинское учреждение.
Сотрудниками полиции устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
