Днем 13 августа в Карымском районе на трассе «Амур» «Чита-Хабаровск» водитель автомашины «Тойота Ленд Крузер» допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Забайкалья.

В результате ДТП 62-летний пассажир автомашины доставлен в медицинское учреждение.

Сотрудниками полиции устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

