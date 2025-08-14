Вице-Мисс Россия погибла в аварии с лосем

Вице-Мисс Россия 2017 и участника конкурса «Мисс Вселенная 2017» Ксения Александрова скончалась после аварии с лосем. Как сообщает Telegram-канал Baza, жесткое ДТП произошло в июле в Тверской области.

© Marcel Thomas/Zuma/TACC

По информации канала, перед машиной, в которой находилась Александрова, выскочило животное. После удара лось пробил стекло и тяжело травмировал девушку. С черепно-мозговой травмой модель доставили в реанимацию НИИ имени Склифосовского. Врачи пытались стабилизировать ее состояние, однако 12 августа вице-Мисс Россия скончалась.

Конкурс «Мисс Вселенная» принес соболезнования близким модели. Там заявили, что грация, красота и дух Александровой оставили «незабываемый след», а память о девушке должна будет вдохновлять на доброту, силу и любовь всех, кто знал погибшую.