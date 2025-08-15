Автомобиль «Лесохраны» попал в ДТП в Нижегородской области

Автомобиль с надписью «Лесная охрана» попал в ДТП в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной УГИБДД России.

© В городе N

Происшествие случилось около 16:00 14 августа на дороге к поселку Красный Яр в Воскресенском округе. 55-летний водитель «Нивы» не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате аварии пострадал сам автолюбитель. По предварительной информации, он находился в состоянии опьянения.

