Грузовик раздавил пять машин на парковке в Екатеринбурге

Большегруз смял припаркованные машины в Екатеринбурге и скрылся с места происшествия. Как не странно, владельцы поврежденных авто также разъехались. Сообщений в полицию не поступало, сообщает портал E1.RU | Новости Екатеринбурга.

© Московский Комсомолец

Необычная авария произошла сегодня в районе Втузгородок в Екатеринбурге. Грузовик остался без водителя и покатился. На своем пути большегруз смял 5 припаркованных автомобилей. Видимо водитель догнал свой транспорт. Известно, что он покинул место ДТП.

Интересно, что разъехались и владельцы поврежденных машин. Один из водителей узнал о происшествии из телефонного звонка сотрудника Госавтоинспекции.

Тем не менее, в региональном ведомстве сообщили, что обращений по поводу ДТП в полицию не поступало. Хотя экипаж ДПС и видели на месте аварии. Позже в ГИБДД все же дали официальные комментарии, отметив, что в аварии никто не пострадал.

Подписывайтесь на «МК» в МАХ. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.