Автобус с россиянами попал в смертельное ДТП в Египте

Автобус с туристами из России попал в ДТП в египетской провинции Южный Синай. В результате пострадали около 30 граждан РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию посольства России в Египте.

Согласно сообщению посольства, одна женщина из России погибла, состояние еще одного туриста оценивается как средней тяжести. Остальные пострадавшие были распределены по местным больницам с легкими травмами. Всего в автобусе находилось 40 россиян.

«Одна наша гражданка погибла, порядка 30 пассажиров были распределены по близлежащим больницам, преимущественно с незначительными травмами. Состояние одного из пострадавших среднетяжелое», — рассказали в посольстве.

