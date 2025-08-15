В Красногвардейском районе столкнулись «КамАЗ» и «Газель»

В ДТП на трассе «Сорочинск-Грачевка» пострадали 3 человека. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В ГУ МЧС России по Оренбургской области рассказали о происшествиях за прошедшие сутки. Так, за это время произошло 7 пожаров – 4 техногенных и 3 ландшафтных. Пострадавших нет.

Также помощь сотрудников МЧС потребовалась на месте ДТП в Красногвардейском районе. Там, на дороге «Сорочинск-Грачевка» столкнулись «КамАЗ» и «Газель». В результате пострадали 3 человека. Прибывшие на место спасатели убедились в отсутствии возгорания и отключили аккумуляторные батареи.

За сутки на водных объектах происшествий не было.