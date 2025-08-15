Россиянку задавила собственная машина

Жительница поселка Шаля Свердловской области погибла в результате наезда собственного автомобиля. Машина, которой управляла женщина, не была поставлена на ручник, сообщила пресс-служба региональной госавтоинспекции.

По предварительной информации, 30-летняя владелица автомобиля «Нива» пострадала в момент попытки сесть в машину. Транспортное средство, оставленное без включенного стояночного тормоза на участке с уклоном, начало самопроизвольное движение, совершило наезд на женщину и съехало в кювет, говорится в публикации.

В сообщении подчеркивается, что медики, которые прибыли на место ДТП, диагностировали у пострадавшей серьезные повреждения. Несмотря на срочную госпитализацию, спасти женщину не удалось. В пресс-службе отметили, что подробности произошедшего выясняются.

