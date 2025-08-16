В Калининграде велосипедист отлетел от удара авто

В Калининграде автомобиль сбил велосипедиста. Об этом сообщает Telegram-канал «Клопс».

© ГАИ региона

«Сегодня утром на Южном обходе сбили велосипедиста. ДТП случилось в 08:05 на перекрестке с Емельянова. Велосипедист пострадал. На месте работают сотрудники ГАИ. Подробности уточняются», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как красный автомобиль сбивает велосипедиста. От удара мужчина отлетает в сторону на несколько метров. На записи также заметно, что в момент ДТП человек находился в защитном шлеме.

