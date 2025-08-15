Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Ленинградской области

В Ленинградской области в ДТП с рейсовым автобусом №6 пострадали три человека. Об этом рассказали в главном управлении МВД России по Петербургу и области.

© Российская Газета

По данным ведомства, столкновение произошло на пересечении Южного шоссе и проспекта Грибоедова во Всеволожске с участием автомобиля Toyota Land Cruiser. В результате ДТП оба транспортных средства съехали в кювет.

В автобусе в этот момент находились 10 пассажиров.

Отмечается, что пострадавшие получили травмы. В списке - оба водителя и пассажир автобуса. Все они госпитализированы, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, детали происшествия устанавливаются.