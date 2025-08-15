Машина скорой помощи попала в ДТП на перекрестке в Нижнем Новгороде

ДТП с участием машины скорой помощи случилось в Нижнем Новгороде 15 августа. Об этом написали в VK-сообществе «Подслушано Верхние Печеры»

© vgoroden.ru

Инцидент произошел на перекрестке улицы Богдановича и Казанского шоссе. Судя по опубликованным кадрам, у спецмашины повреждена передняя часть кузова, а также треснуто лобовое стекло. Подробности выясняются.

Ранее мы сообщали о том, что автомобиль «Лесохраны» попал в ДТП в Воскресенском округе Нижегородской области.

Самые интересные и срочные новости читайте в Telegram-канале «В городе N»