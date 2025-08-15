Автобус и Toyota вылетели в кювет после жесткого столкновения в Ленобласти

В городе Всеволожске Ленинградской области автобус с пассажирами и Toyota Land Cruiser вылетели в кювет после столкновения. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«ДТП произошло сегодня утром — на пересечении Южного шоссе и проспекта Грибоедова. В автобусе находилось 10 пассажиров, пострадавших госпитализировали, одного из них — в крайне тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что автомобили получили повреждения. По информации канала, на место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливали все обстоятельства произошедшей аварии. Всеволожская прокуратура также начала проверку.

