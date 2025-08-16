Машина каршеринга упала в Яузу в районе Рубцовской набережной

В районе Рубцовской набережной машина каршеринга упала в реку Яузу. Инцидент произошел в субботу, 16 августа.

© Телеграм-канал 112

На месте происшествия работают спасатели. Людей, находившихся в автомобиле, удалось извлечь из воды и оказать им помощь, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее авария произошла на внутренней стороне 54-го километра МКАД, там перевернулся грузовик. До этого фура столкнулась с «газелью» на 36-м километре МКАД. В результате аварии, по предварительным данным, есть пострадавшие.

Иномарка сама упала в реку с парковки в Кузбассе

16 августа на внешней стороне 2-го километра МКАД (в районе съезда № 1в) произошло ДТП.