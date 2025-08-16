Автобус рухнул с моста в Алжире, погибли 18 человек

В Алжире пассажирский автобус съехал с дороги и упал с моста в реку. ДТП произошло в районе аль-Мухаммадия по направлению к Эль-Хава аль-Джамиль, на территории округа Хараш, говорится в заявлении гражданской обороны Алжира.

В результате погибли 18 человек, еще девять получили ранения. Двое раненых были госпитализированы в тяжелом состоянии.

В спасательных работах на месте аварии задействовали 25 карет скорой помощи, 16 водолазов и четыре лодки.

Ранее автобус, перевозивший российских туристов, попал в аварию в Египте. ДТП произошло в ночь на 14 августа по дороге из Шарм-эш-Шейха в Каир. Одна россиянка погибла.