Стали известны подробности ДТП с упавшей в Яузу машиной

Водитель Lexus, столкновение с которым привело к падению машины каршеринга в реку на юго-востоке Москвы, проехал на красный свет. Об этом сообщает столичная прокуратура.

© Прокуратура города Москвы

Ранее ГАИ сообщала о двух пострадавших в аварии на пересечении Головинской набережной и Госпитальной улицы. В машине ехали пять человек, в том числе трое детей.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus двигалась на запрещающий сигнал светофора", - говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура Юго-Восточного АО контролирует установление всех обстоятельств аварии.