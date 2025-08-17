Мотоциклист погиб на трассе М-4 в районе Краснодара

Авария произошла на отрезке объездной дороги, проходящей через Краснодар, погиб мотоциклист, сообщили в пресс-службе краевого управления ГИБДД.

© Российская Газета

По данным ведомства, в воскресенье около 2-х часов ночи на 1337 км автодороги М-4 "Дон" мотоциклист с пассажиром ехал с небезопасной скоростью и не справился с управлением. Он наехал на бордюрный камень и металлический столб опоры.

В результате ДТП мотоцикл Stels опрокинулся, его 25-летний водитель от полученных травм скончался на месте, а пассажир был доставлен в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

Как пояснили корреспонденту "РГ" сотрудники отдела ГИБДД по городу Краснодару, у погибшего водителя мотоцикла отсутствовали права на управление транспортным средством.