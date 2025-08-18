Молодые парни опрокинулись на машине в Омской области

Вчера около 17 часов произошло ДТП в Полтавском районе.

Предварительно, 18-летний водитель «Ниссана» ехал по трассе «Бакбасар-Полтавка» и в районе 143 километра не справился с управлением, после чего машина опрокинулась.

В результате ДТП двоа пассажира автомобиля, 22-летний парень и 12-летний мальчик, обратились за медицинской помощью.

Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки, сообщает пресс-служба омской Госавтоинспекции.