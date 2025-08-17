Джипинг в Сочи закончился переломами: перевернулся УАЗ с туристами

В Адлерском районе Сочи во время экскурсии по горной местности перевернулся автомобиль УАЗ, перевозивший туристов. По официальным данным прокуратуры Краснодарского края, в результате ДТП пострадали шесть человек, среди которых есть несовершеннолетний.

Инцидент произошел сегодня, 17 августа, в районе села Красная Воля. Как сообщает Telegram-канал Shot, УАЗ «Патриот», в котором, по некоторым данным, находилось более 10 человек, двигался по горной дороге в рамках джиппинг-тура. Во время маневра на подъеме автомобиль потерял устойчивость, перевернулся и завалился на бок. Утверждается, что в результате этого часть пассажиров выпала из салона.

Данные о количестве пострадавших в источниках разнятся. Прокуратура Краснодарского края сообщает о шести пострадавших. В то же время, по предварительным данным Shot, тяжелые травмы и переломы получили четыре человека.

Прокуратура Адлерского района уже организовала проверку по факту происшествия. В ходе проверки будет дана правовая оценка законности организации туристической деятельности, в частности, соблюдения требований безопасности при оказании услуг по джиппингу.