Водитель без прав опрокинулся на трассе в Балейском районе

Днем 18 августа в Балейском районе пьяный водитель автомобиля «УАЗ», не имеющий водительских прав, съехал с дороги, после чего транспортное средство опрокинулось. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Забайкалья.

© Zab.ru

В результате происшествия 52-летний пассажир «УАЗа» был доставлен в медицинское учреждение.

В настоящий момент сотрудники полиции выясняют обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, в Хилке арестован водитель, устроивший смертельную аварию (18+). И подросток-мотоциклист сбил пешехода в Чите.