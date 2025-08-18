В Мамадышском районе столкнулись Lada и КамАЗ

Водитель автомобиля Lada Largus, двигаясь в попутном направлении, не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение

18 августа около 06.30 в Мамадышском районе Татарстана, у моста через реку Вятка, произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Largus, двигаясь в попутном направлении, не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с автомобилем КАМАЗ.

В результате ДТП погибли два пассажира легкового автомобиля.