Мотоциклист столкнулся с легковушкой в Подмосковье

На 23-м километре Новорязанского шоссе произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и автомобиля. Байкер погиб после столкновения с легковушкой. Об этом в понедельник, 18 августа, сообщили в Telegram-канале «ДТП и ЧП Москва и МО».

© Вечерняя Москва

В подмосковных Люберцах погиб водитель мотоцикла. Он ехал по 23-му километру Новорязанского шоссе в сторону области, передает Telegram-канал. В результате аварии в районе ДТП было затруднено движение.

Ранее водитель мотоцикла не справился с управлением и врезался в отбойник на трассе в районе Внуково. Байкера не удалось спасти, он скончался на месте.

До этого мотоциклист на полном ходу влетел в машину в центре Москвы. Легковой автомобиль выезжал на дорогу, когда в него врезался байкер. Травмы, полученные пострадавшим, оказались смертельными. Он скончался до прибытия скорой.