В Сакмарском районе столкнулись легковушка и большегруз «МАН»

В ДТП на трассе «Казань-Оренбург-Акбулак гр. Р. Казахстан» пострадали два человека. Полицейские проводят проверку.

По данным регионального УМВД, водитель большегруза МАН ехал в сторону села Янгиз-Марьевка на территории Сакмарского района. Перед поворотом на село Орловка он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате чего произошло столкновение с автомобилем «Лада Калина»

Водитель и пассажир отечественной легковушки получили травмы, их госпитализировали в больницу. Также произошел разлив топлива, сотрудники МЧС ликвидируют последствия.