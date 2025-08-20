В Орловской области автомобиль сбил велосипедиста

Управления Госавтоинспекции Орловской области сообщило, что утром 19 августа в Ливнах в 7:20 55-летний местный житель, ехавший за рулем «Шевроле-Авео», не заметил велосипедиста и сбил его. Инцидент произошел на улице Беляева в районе 33 дома.

© runews24.ru

37-летний водитель велосипеда был отброшен ударом машины в сторону и получил травмы. На место происшествия вскоре прибыла скорая и оказала потерпевшему помощь. Водитель машины не пострадал. Все детали произошедшего еще будут выясняться сотрудниками ГАИ.

В конце июля в Орловской области насмерть сбили маленькую девочку.

