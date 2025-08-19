В Волгоградской области рабочего зажало между грузовиком и бульдозером

Работодатель оформил акт о несчастном случае на производстве.

© Волгоградская правда

Как сообщает Нижневолжская межрегиональная территориальная государственная инспекция труда, в феврале текущего года в Волжском с водителем грузового автомобиля одного из ИП произошел несчастный случай. Он оказался зажат между автомобилем и бульдозером, получил множественные переломы обеих нижних конечностей, осложненные травматическим шоком. К сожалению, мужчина скончался в медучреждении.

Расследование помогло установить, что трагедия произошла при выполнении работ по разравниванию площадки на строительном объекте в Городищенском районе. Работодатель допустил водителя к выполнению работ без прохождения обязательного медосмотра, не обеспечил его средствами индивидуальной защиты и не оценил риски рабочего места.

Согласно заключению, несчастных случай признан связанным с производством. Работодателю направлено предписание оформить акт о несчастном случае, которое он выполнил.