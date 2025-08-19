Мальчик на самокате попал под автомобиль во Владивостоке

Во Владивостоке девятилетний мальчик, катаясь на самокате по придомовой дороге в микрорайоне Патрокл, попал под колёса автомобиля, сообщает ИА DEITA.RU.

ДТП произошло возле корпуса № 2 дома № 29 по улице Архангельской и попало на камеру видеонаблюдения, запись приобщена к материалам административного расследования. 18 августа около 12:55 автомобиль Suzuki Jimny наехал на малолетнего самокатчика, ребёнка госпитализировали в отделение травматологии.

Внедорожником управлял 36-летний мужчина с 18-летним стажем вождения, трезвый, но в 2025 году уже пять раз привлекавшийся к административной ответственности за нарушения ПДД. Ему назначали штрафы, все они оплачены.

Очередной административный материал на гражданина составили по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение нетяжёлого вреда здоровью потерпевшего». Насколько пострадал ребёнок, установит медицинская экспертиза (от этого зависит размер очередного штрафа виновнику ДТП и продолжительность лишения его водительских прав).

Расследование продолжается, Госавтоинспекция Владивостока просит граждан, владеющих какой-либо информации об этом происшествии, обращаться в дежурную часть ДПС по телефонам 8(423) 249-09-21, 249-05-56.

Хоть полиция и указывает на регулярное пренебрежение водителям Правилами дорожного движения, на записи с камеры наблюдения видно, что и мальчик на самокате вёл себя неосторожно. Внедорожник ехал по двору жилого комплекса очень медленно, а ребёнок на самокате скатился с горки прямо под колёса автомобиля. Мальчик не пытался затормозить – вероятно, он пытался проделать трюк с обгоном внедорожника.

В социальных сетях местные жители пишут, что у мальчика теперь сломана бедренная кость, было сильное кровотечение, но состояние пациента стабилизировали, угрозы жизни нет.