На Кубани в ДТП с большегрузом погиб дорожный рабочий

Дорожно-транспортное происшествие, в котором один дорожный рабочий погиб, а второй получил травмы, произошло в ночь на 19 августа на трассе М-4 "Дон" недалеко от Горячего Ключа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю.

По данным правоохранителей, 57-летний водитель большегруза Dongfeng наехал на "Ниву" с прицепом. Причем на отечественном авто были размещены дополнительные дорожные знаки, которые информируют об объезде.

"Рядом с автомобилем находились двое дорожных рабочих", - рассказал заместитель начальника отдела Госавтоинспекции ОМВД России по городу Горячий Ключ Зыконян Агоп.

Он уточнил, что рабочие занимались устройством сетчатых ограждений на дороге. 53-летний мужчина скончался на месте ДТП, второй доставлен в центральную больницу Горячего Ключа.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Правоохранительными органами проводится проверка.