В Архангельской области подросток на мотоцикле врезался в лошадь

В деревне Белоусово Устьянского округа Архангельской области произошел необычный дорожный инцидент – мотоцикл врезался в лошадь.

Как сообщают в Госавтоинспекции региона, незарегистрированным мотоциклом STELS управлял 14-летний подросток, на котором даже не было мотошлема. Несовершеннолетний не справился с управлением, в результате чего транспортное средство наехало на лошадь, после чего опрокинулось.

В ДТП пострадали двое – сам водитель, которого госпитализировали, и его 12-летний пассажир, ему помощь оказали на месте. Состояние лошади не уточняется.