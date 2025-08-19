В Чувашии пьяный водитель "Нивы" врезался в автобус

19 августа в деревне Чербай Ядринского округа в Чувашии автомобиль "Нива" столкнулся с автобусом "ПАЗ".

Предполагаемый виновник аварии сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения, о чем говорят данные освидетельствования, сообщает МВД по республике.

По предварительной информации, водитель внедорожника выехал на "встречку".

В автобусе в момент аварии было 12 пассажиров, из них пострадала 68-летняя женщина. Медики отвезли ее в больницу.