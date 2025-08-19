Porsche столкнулся со скорой помощью в Москве

Автомобиль Porsche столкнулся с каретой скорой помощи на Хорошевском шоссе в Москве. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

В результате столкновения пострадал один человек. Его состояние не уточняется.

Кроме того, в сеть попало видео с места событий. На кадрах можно увидеть место аварии и состояние автомобилей — у иномарки заметно повреждена передняя и боковая часть, а также вывернуто переднее колесо. Автомобиль «скорой» также сильно пострадал — судя по кадрам карета вылетела на тротуар и врезалась в фонарный столб.

Ранее один человек погиб в ДТП на востоке Москвы.