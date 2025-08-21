Водитель мопеда пострадал при ДТП в Шахтах

В Шахтах произошло ДТП с пострадавшим, сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

- 20 августа в 21:20 на перекрестке улицы Советская, 176 и проспекта К. Маркса 45-летний водитель автомобиля Hyundai Elantra, по предварительным данным, на регулируемом перекрестке, выполняя поворот налево на зеленый сигнал светофора, не предоставил преимущество в движении мопеду Irbis, двигающемуся по главной дороге во встречном направлении. Произошло столкновение, - говорится в сообщении.

24-летний водитель мопеда получил травмы и был доставлен в больницу. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.