В Москве на МКАД мотоциклист врезался в грузовик. Об этом сообщает Telegram-канал «СпецДорПроект».

«ДТП на 70 км МКАД», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как мотоциклист на большой скорости врезается в грузовик и отлетает в сторону на несколько метров. На записи также заметно, что мотоцикл начинает искриться, а детали разлетаются по дороге.

До этого в Москве столкнулись Porsсhe и реанимобиль. Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоит иномарка и реанимобиль, при этом у машины экстренных служб включены проблесковые маяки. На записи также заметно, что автомобили получили повреждения: у машин смяты кузова и разбиты капоты.

Кроме того, в Москве автомобиль перевернулся в момент столкновения.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что автомобиль лежит на крыше на проезжей части, возле машины собрались люди.

Ранее стали известны подробности ДТП с машиной каршеринга, упавшей в реку в Москве.