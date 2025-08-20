В Воткинске на нерегулируемом переходе автобус сбил 65-летнюю женщину

Воткинск. Удмуртия. Утром 19 августа в Воткинске произошло смертельное ДТП. На нерегулируемом пешеходном переходе автобус сбил 65-летнюю женщину, которая позднее скончалась в больнице. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

© ИА «Сусанин»

Трагедия произошла на улице 1 Мая, напротив дома №47. По предварительной информации, 54-летний водитель «Пазика» не уступил дорогу женщине-пешеходу, которая переходила проезжую часть по «зебре». В результате наезда пенсионерка получила серьезные травмы.

Женщину госпитализировали. За её жизнь боролись врачи, но безуспешно. Пострадавшая скончалась.

По факту ДТП началось расследование.