В Красноярском крае на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Кошурниково и Стофато в Курагинском районе столкнулись грузовой поезд и иномарка.

Авария случилась 20 августа в 09:00 местного времени.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, ДТП спровоцировал водитель автомобиля, проигнорировавший требования запрещающего сигнала светофора.

«В результате столкновения схода подвижного состава не произошло, ожидаются задержки в движении поездов», - сообщили в прокуратуре.

Сообщается, что в аварии пострадал ребенок, находившийся в автомобиле. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Сейчас прокуратура проводит проверку на предмет исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.