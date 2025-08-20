Две женщины погибли при столкновении иномарок под Красноярском

В ДТП с участием двух легковых автомобилей в Красноярском крае две женщины получили смертельные травмы.

© Российская Газета

Авария произошла сегодня в Рыбинском районе. На 993 километре федеральной автодороги Р-255 "Сибирь" Nissan столкнулся с двигавшимся по встречной полосе автомобилем Toyota.

Погибли две женщины - водитель и пассажир второй иномарки, уточнили в региональном главке МВД.

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции. Одна полоса закрыта для движения транспорта.