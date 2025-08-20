Священник из Подмосковья попал в ДТП в Крыму. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП / Крым».

ДТП на трассе «Таврида» Госавтоинспекции отмечали, что смертельные травмы получил водитель автомобиля Lexus.

Вероятно, им и оказался протоиерей из Сергиева Посада Георгий Узун. О том, что священнослужитель стал жертвой аварии, рассказала его дочь.

Ранее в Новосибирской области в ДТП не выжил священник, который несколько раз ездил в зону спецоперации. Мужчина не справился с управлением, в результате чего его автомобиль перевернулся.