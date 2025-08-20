В Пономаревском районе перевернулся КамАЗ

На автодороге между населенными пунктами Беседино и Фадеевка перевернулся КАМАЗ. Два человека оказались зажаты в кабине.

Как рассказали в региональном МЧС, на трассе между населенными пунктами Беседино и Фадеевка КАМАЗ съехал в овраг и опрокинулся. Два человека не смогли самостоятельно выбраться из кабины. Им потребовалась помощь спасателей МЧС и спецтехники.

Специалисты 57 ПСЧ с помощью спецтехники подняли кабину и деблокировали пострадавших. К сожалению, один человек погиб, второй получил травмы, его передали медикам.