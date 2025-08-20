На видео попал момент жесткого ДТП на трассе под Сочи

В сети появилось видео массовой аварии, которая произошла на трассе под Сочи. Кадры опубликовал Telegram-канал «Краснодар и край».

«Вчера днем на федеральной автодороге «Джубга-Сочи» 55-летний водитель BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с 5 машинами. В результате ДТП пострадали водитель немецкого авто, а также 42-летний водитель «Лады» и его 17-летний пассажир, они с различными с травмами доставлены в больницу», — сообщает канал.

Отмечается, что в автомобилях «Фольксваген», «Ниссан», «Мерседес», «Чери» никто не пострадал.

До этого в Москве автомобиль перевернулся в момент столкновения.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что автомобиль лежит на крыше на проезжей части, возле машины собрались люди. Далее на следующей записи заметно, что на место ДТП прибыли спасатели и медики. Кроме того, Renault Duster, второй участник аварии, получил повреждения: у транспорта смят кузов.

