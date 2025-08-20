В Москве машина скорой помощи попала в ДТП

В Москве выясняют обстоятельства ДТП с участием машины скорой помощи. На пересечении Хорошёвского шоссе и улицы Маргелова. Авария произошла накануне вечером.

© ТВ Центр

Спортивный автомобиль Porsche двигался по своей полосе. Когда неожиданно в него врезалась медицинская машина. Которая после столкновения отлетела в фонарный столб.

Оба автомобиля получили серьёзные повреждения. Однако пострадавших в результате аварии нет. Поскольку в скорой помощи пациентов и медицинской бригады не было.