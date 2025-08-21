Авария произошла на внешней стороне 75-го километра МКАД

ДТП произошло на внешней стороне 75-го километра МКАД, в районе съезда № 75. Об этом в четверг, 21 августа, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

© Вечерняя Москва

— Движение из-за аварии затруднено на 2,5 километра. Пожалуйста, выбирайте пути, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В настоящее время на месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

20 августа в районе Братеево на юге столицы произошло ДТП с участием трех машин. В результате этой аварии пострадали два человека — женщина и 11-летний ребенок.

На 6-м километре внутренней стороны МКАД произошло ДТП с участием грузовика и погрузчика. Водитель последнего транспортного средства погиб от полученных травм.

До этого на внешней стороне 49-го километра МКАД столкнулись пять машин. Из-за аварии образовалась пробка, растянувшаяся на три километра. По предварительным данным, никто не пострадал.