В Самаре под колеса Lada Kalina попал пешеход

По данным правоохранителей, водитель двигался по ул. Победы со стороны ул. 22 Партсъезда в направлении ул. Гагарина.

В пути следования, на регулируемом перекрестке ул. Победы и 1-го Безымянного переулка, напротив д. ома № 12 по Победы, он наехал на мужчину, который переходил дорогу слева направо по ходу движения автомобиля по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

С места ДТП госпитализирован пешеход.