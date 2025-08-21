В Самарской области опрокнулся автомобиль, пострадал ребенок

Ночью 21 августа автомобиль Subaru с жителями Сургута двигался по первому километру магистрали "Обход Сызрани". Водитель ехал от Саратова в направлении Самары.

В 00:05 машина наскочила на ограждение дорожных работ и опрокинулась. На место происшествия выехали сотрудники ГАИ. Они оказали пострадавшим доврачебную помощь.

В больницу госпитализировали 58-летнего водителя и троих пассажиров: 41-летнюю женщину, 18-летнюю девушку и 12-летнего мальчика.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

