Два автомобиля столкнулись на автодороге «Чита – Молоковка»

Вечером 20 августа на 4-м километре автодороги «Чита – Молоковка» произошло столкновение автомобилей «Тойота RAV4» и «ВАЗ-2106». Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Забайкалья.

© Zab.ru

В результате аварии 53-летняя женщина, управляя «Тойотой», получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции выясняют подробности и причины дорожно-транспортного происшествия.

Ранее смертельное ДТП произошло в Калганском районе. И водитель пострадал в ДТП из-за перевернувшейся машины.