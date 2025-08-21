В Соль-Илецком округе водитель перевернулся на трассе

На автодороге «Соль-Илецк – Первомайское» произошло ДТП. Водитель легковушки не справился с управлением и опрокинулся. Полицейские проводят проверку.

Как сообщили в пресс-службе региональное УМВД, 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21101» ехал в сторону села Тамар-Уткуль. Не справившись с управлением, он съехал в кювет и перевернулся.

В результате водитель получил травмы, его госпитализировали в больницу.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.