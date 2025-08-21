Машина сбила байкера в центре Кемерова: возникла пробка

В кузбасской столице не поделили перекресток возле областной администрации легковушка и мотоцикл. На место приехали стражи порядка и скорая, собралась пробка.

В четверг, 21 августа, около 14:00 в Кемерове на Советском проспекте возле администрации машина протаранила мотоцикл. Тот упал на асфальт, после чего транспортные средства замерли посреди проезжей части, сообщает постоянный читатель VSE42.Ru.

Судя по кадрам, в ДТП попал настоящий байкер – мужчина в кожаной одежде. На место прибыли экипажи ДПС и карета медиков, но понадобилась ли кому-то их помощь, неизвестно.

На Советском проспекте в районе аварии образовалась серьезная пробка. В ближайшее время автомобилистам следует искать альтернативный маршрут.