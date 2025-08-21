Вблизи Светогорска фура сбила девочку на велосипеде

Ребенка доставили в медучреждение.

© Волгоградская правда

Как сообщает moika78.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло днем 19 августа на трассе «Скандинавия» вблизи Светогорска.

Девочка передвигалась на велосипеде по обочине, а затем неожиданно выехала на дорогу, где ее сбил грузовик «Скания». В результате аварии фура опрокинулась в кювет. Ребенок получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК России («Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств»). О задержании 34-летнего водителя грузовика не сообщается.