28-летняя фитнес-блогерша погибла, врезавшись на мотоцикле в автомобиль

На 29-м году жизни погибла Николь Бренда Сантос Маринс. Бразильская блогерша специализировалась на финтес-контенте и рассказывала о своих путешествиях. Также она работала персональным тренером.

Смерть девушки в серии постов 19 августа подтвердил ее муж. Обстоятельства и причину смерти супруги мужчина не называет.

Он будет помнить Николь как "удивительную женщину, бойца, трудолюбивую и прекрасную мать". "Прости меня, я буду любить тебя вечно", - цитирует вдовца People. У пары родился сын.

В комментариях - соболезнования от подписчиков.

Как уточнено SC, блогерша погибла вечером 18-го, врезавшись на мотоцикле в автомобиль, водитель которого остановился из-за технической неисправности. Идет расследование всех обстоятельств инцидента.