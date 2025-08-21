Отлетевшее от грузовика колесо разбило машину на ж/д переезде в Кузбассе

В кузбасском городе произошло нетривиальное ДТП: колесо отвалилось от грузовоза и влетело в легковушку. Та в итоге застряла на рельсах.

© Vse42.ru

В четверг, 21 августа, очевидец рассказал в соцсетях об аварии на ж/д переезде центральной обогатительной фабрики в Киселевске.

– Колесо от большегруза отлетело в легковушку, переезд "ЦОФ", Киселевск, – сказано в публикации.

Разбитая машина осталась стоять на рельсах в ожидании дорожных инспекторов. К счастью, поезд в тот момент не шел.

Горожане возмущены произошедшим, и масла в огонь добавляет состояние асфальта. Автор публикации указывает, что улица разбита в хлам грузовиками, которые зачастую едут перегруженные.

– Мало того, что от переезда Панфилова до этого переезда дорогу всю уже в хлам разбили и продавили, ещё и колеса по дороге теряют от перегруза такого! Обратите внимание на загрузку. Кто-то вообще контролирует нагрузку на ось у них? – сокрушается киселевчанин.

Он также задается вопросом, не хочет ли мэрия попросить угольщиков отремонтировать разбитую дорогу.