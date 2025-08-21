В Ижевске 17-летний водитель питбайка пострадал в ДТП

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 20 августа на улице Олега Кошевого произошло столкновение питбайка под управлением 17-летнего подростка и автомобиля «Шевроле». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии.

Установлено, что не имеющий водительских прав подросток за рулём питбайка поворачивал налево и врезался с идущим по встречке автомобилем. От удара молодой человек получил травмы. Сейчас ему оказывают помощь врачи.

В отношении подростка составлен протокол по факту управления питбайком без прав.