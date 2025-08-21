В Курской области в лобовом ДТП погибли двое мужчин

В Фатежском районе Курской области на 471-м километре трассы М2 «Крым» 21 августа столкнулись «Мазда» и «ВАЗ- 2115». Удар был такой силы, что у легковых машин уцелели только задние конструктивные элементы. В дорожной аварии погибли двое мужчин в возрасте 60 и 69 лет. С травмами в больницу доставили 59-летнюю пассажирку отечественного автомобиля.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП. Правоохранители дадут оценку действиям участников дорожного движения, чтобы определить виновника аварии.

